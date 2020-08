‘Don Balon’: “Juventus pronta a vendere Dybala al Real Madrid, per acquistare Salah” (Di sabato 15 agosto 2020) La Juventus sarebbe pronta a cedere Paulo Dybala al Real Madrid, per poi acquistare Mohamed Salah dal Liverpool. La clamorosa indiscrezione di mercato è stata rilasciata dal giornale iberico ‘Don Balon’, il quale ha dettagliatamente descritto la possibile trattativa: 100 milioni per la ‘Joya’ al Real, i quali verrebbero reinvestiti per l’esterno d’attacco egiziano. Qualora le due operazioni andassero a buon fine, si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione della rosa per la Juventus, operata in seguito alla cocente delusione maturata dopo l’eliminazione dalla Champions League 2019/2020 per mano del Lione. Leggi su sportface

