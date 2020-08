Dj morta, dodicesimo giorno alla ricerca di Gioele nelle campagne di Caronia: spunta l'ipotesi dell'aggressione di cani (Di sabato 15 agosto 2020) commenta Continuano anche a Ferragosto le ricerche di Gioele Mondello, 4 anni, scomparso lo scorso 3 Agosto con la madre Viviana Parisi, poi trovata morta nelle campagne di Caronia, nel Messinese. Per ... Leggi su tgcom24.mediaset

Continuano anche a Ferragosto le ricerche di Gioele Mondello, 4 anni, scomparso lo scorso 3 Agosto con la madre Viviana Parisi, poi trovata morta nelle campagne di Caronia, nel Messinese. Per il 12esi ...La famiglia di Viviana Parisi dovrà attendere ancora per avere la sua salma. Il corpo della donna, ritrovato sette giorni fa nel territorio di Caronia non lontano dal punto in cui la dj aveva avuto un ...