Dieta ricca di minerali per mantenere in forma l’organismo (Di sabato 15 agosto 2020) I minerali sono nutrienti essenziali per la nostra salute. Aggiungerli alla Dieta può rivelarsi utile ai fini del miglioramento delle funzioni di cuore e cervello, ma anche per ottimizzare la sintesi di ormoni e la produzione di enzimi. Quando si parla di minerali, è necessario distinguere tra due categorie a seconda delle esigenze del nostro corpo: i macrominerali, ossia quelli di cui il nostro organismo ha maggiormente bisogno, e gli oligoelementi. Nel primo elenco troviamo il calcio, il potassio, il sodio, il magnesio, il cloruro. Nel secondo, invece, il rame, il ferro, il selenio, lo zinco, il molibdeno e il manganese (giusto per fare alcuni esempi). Aggiungere minerali alla Dieta non è affatto difficile: sono infatti diversi e gustosi i cibi caratterizzati ... Leggi su dilei

I minerali sono nutrienti essenziali per la nostra salute. Aggiungerli alla dieta può rivelarsi utile ai fini del miglioramento delle funzioni di cuore e cervello, ma anche per ottimizzare la sintesi ...

Dieta, i 5 consigli dell’esperta per perdere peso e mantenersi in forma in estate

Anche se siamo ormai nel pieno dell’estate e in tanti hanno già perso i chili ritenuti di troppo in vista della prova costume, qualcuno sta ancora cercando rimedi last minute per recuperare la forma f ...

I minerali sono nutrienti essenziali per la nostra salute. Aggiungerli alla dieta può rivelarsi utile ai fini del miglioramento delle funzioni di cuore e cervello, ma anche per ottimizzare la sintesi ...