Dieta detox con l’avocado: proprietà, benefici e ricette (Di sabato 15 agosto 2020) Mangiare avocado non è soltanto una moda o un piacere, la Dieta detox con l’avocado è ideale in ogni periodo dell’anno ed è ottimo All’interno di una Dieta detox efficace, l’apporto dell’avocado non deve mancare, per tutte una serie di motivi. Intanto perché si tratta di un frutto completo, adatto anche alla preparazione di molte … L'articolo Dieta detox con l’avocado: proprietà, benefici e ricette è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Dovremmo bere da 1,5 a 2 litri quotidianamente, eppure non sempre ce lo ricordiamo. Ecco tre piccoli trucchi, da trasformare in buone abitudini giornaliere Si sa che l’idratazione è fondamentale per i ...

Dieta detox 2020: cos'è come funziona, perché farla, menu 3 giorni

Dieta detox 2020 di 3 giorni, è una dieta disintossicante per eliminare dall’organismo le tossine e ritrovare in pochi giorni, la giusta energia e il peso forma. Perché ci aiuta ad eliminare dall’orga ...

