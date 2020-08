Di Maio, agosto 2019: “mai col Pd”, agosto 2020: “uniti al Pd per le comunali” | La metamorfosi (Di sabato 15 agosto 2020) La metamorfoasi di Di Maio: da movimento populista e contro la casta a partito normale, come tutti gli altri. “E’ giusto evolversi”. Nella vita è giusto evolversi, a costo di rinnegare le idee cardine che avevano fatto nascere un movimento populista e contro la casta, piuttosto che un partito come tutti gli altri. Di Maio ‘incolpa’ suoi seguaci. “I nostri iscritti hanno chiaramente detto di volere evolvere facendo evolvere il Movimento”. Così si è espresso il ministro degli Esteri ed esponente M5s, in merito alla consultazione su Rousseau. “In quasi 10 anni è cambiato il mondo ed è cambiata l’Italia – spiega -. Non credo sia il momento di fare previsioni, ma è evidente che ora si possono porre le basi anche per le comunali del 2021: ... Leggi su chenews

l Movimento 5 stelle cambia pelle e diventerà un vero e proprio partito politico tradizionale. Le regole distintive del manifesto costituente del Movimento sembrano non essere più adatte al contesto e ...

M5S, terzo mandato e alleanze con i partiti tradizionali, via libera da Rousseau

Movimento 5 Stelle, sulla piattaforma Rousseau si vota sul mandato zero e sulla possibilità di alleanza con i partiti tradizionali a livello comunale. Il Movimento 5 Stelle sposa una doppia rivoluzion ...

