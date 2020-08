De Magistris a La7: “Bonus? Politica dovrebbe dare non ricevere. Rizzone ingiustificabile, la stagione M5s come partito dell’onestà è finita” (Di sabato 15 agosto 2020) “È una pagina inqualificabile, al di là della legittimità o meno della richiesta. La Politica dovrebbe dare e non ricevere. Inoltre, mi sembrano incredibili anche i moralizzatori di giornata, perché questa legge l’ha fatta il Parlamento e quindi ci voleva più attenzione a eliminare alcune categorie anche solo dalla potenzialità astratta di prendere il bonus”. Così a “In onda” (La7) il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commenta la vicenda del bonus di 600 euro, intascato da parlamentari e consiglieri locali. De Magistris si esprime anche sul deputato del M5s, Marco Rizzone, deferito dal Movimento per essere risultato percettore del bonus: “Ho sentito la sua autodifesa. Eticamente e ... Leggi su ilfattoquotidiano

