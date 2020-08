De Bruyne: «Siamo delusi, ora dobbiamo riflettere tutti quanti» (Di sabato 15 agosto 2020) Kevin De Bruyne ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Manchester City contro il Lione Kevin De Bruyne ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Manchester City contro il Lione. Le parole del centrocampista belga. «Nel primo tempo eravamo un po’ fermi non abbiamo fatto molto. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, ma qualsiasi errore a questo livello può costare caro. Se avessimo pareggiato sarebbe stato diverso. In questo modo abbiamo perso Fa Cup, Champions e Premier League. Questa squadra dovrebbe sempre fare del suo meglio, ma adesso dobbiamo prenderci tutti del tempo per riflettere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

