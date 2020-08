Davide Basolo deluso ed amareggiato, cos’è successo? (Foto) (Di sabato 15 agosto 2020) Davide Basolo è stato tra i principali protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Nonostante la sua partecipazione sia durata poco più di un mese, il mistero creatosi attorno al suo personaggio, l’Alchimista, ha affascinato tutti. Anche Giovanna Abate, ragazza che corteggiava, sembrava molto colpita dal ragazzo misterioso che è stata ad un passo dallo scegliere. Peccato che poi, alla fine, la Abate abbia preferito Sammy Hassan con cui, però, la storia è finita dopo pochissimi giorni. Si era vociferato insistentemente che Davide Basolo, per la sua educazione ed il suo carattere, sarebbe stato il prossimo tronista della trasmissione. Adesso che, però, i nomi dei possibili tronisti (tre ragazzi tra cui il pubblico sceglierà il tronista) sono noti, la ... Leggi su kontrokultura

Tra i tanti corteggiatori che si sono avvicendati al trono classico di Uomini e Donne, Davide Basolo è, senza dubbio, quello col percorso più particolare di tutti. L'ex corteggiatore, infatti, è appro ...

