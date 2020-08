Da Roma: "Milik da Fonseca, il Napoli vuole chiudere per Veretout e Under" (Di sabato 15 agosto 2020) L'intreccio è già partito in attesa della possibile definizione. La Roma vuole Milik e prova a sorpassare la Juve, il Napoli chiede Under e vorrebbe anche Veretout. Leggi su tuttonapoli

