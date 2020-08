Cristina Marino, l’impossibile. Il ‘lato tondo’ baciato dal sole. Fuori tutto, è estate (Di sabato 15 agosto 2020) Cristina Marino è un’altra persona rispetto a come la ricorda l’immaginario comune, i tempi di Amore 14 sono vicini eppure lontanissimi: nel corso di questi undici anni l’attrice milanese ha intrapreso nuove esperienze professionali, ha conosciuto il vero amore ed è diventata una mamma. Fatti importantissimi che hanno rivoluzionato la sua interiorità, e di conseguenza anche il suo fascino, rendendola una donna in tutto e per tutto. In particolare gli ultimi mesi ne sono la prova lampante. L’incontro con Luca Argentero è avvenuto, come in un film romantico che si rispetti, su un set cinematografico. Entrambi gli attori erano stati convocati per recitare in un cinepanettone (Vacanze ai Caraibi, 2015), ma non si sarebbero mai dovuti incontrare in realtà: secondo ... Leggi su tuttivip

GossipItalia3 : Cristina Marino Instagram, spettacolare mentre prende il sole sul lettino: «Che mela!» #gossipitalianews - zazoomblog : Cristina Marino Instagram spettacolare mentre prende il sole sul lettino: «Che mela!» - #Cristina #Marino… - zazoomblog : Cristina Marino in forma dopo il parto lato B da urlo: pioggia di like - #Cristina #Marino #forma #parto #urlo: - infoitcultura : Luca Argentero incontra una “ragazza interessante”, ma non è Cristina Marino - Sladana_1235 : RT @maype7: @19marino74 @DerekPa56710094 @PolishRoyalGoat @Edward733 @ParadisBlue @ahmedshahjehan @marinavibu609g @LudmilaKliegl @Alexa1710… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Marino Cristina Marino Instagram: spettacolare mentre prende il sole sul lettino UrbanPost Cristina Marino Instagram: spettacolare mentre prende il sole sul lettino

La bellissima Cristina Marino su Instagram ha fatto letteralmente impazzire tutti quanti i suoi followers con il suo scatto intrigante mentre prende il sole (Vai al post). La prospettiva con cui è sta ...

Milano. Test sierologici al via il 24 agosto con il personale delle scuole

Palazzo Marino lancia la campagna di screening con test sierologici per tutti i dipendenti. Dopo essersi confrontata con le organizzazioni sindacali, l’Amministrazione è pronta a partire dal 24 agosto ...

La bellissima Cristina Marino su Instagram ha fatto letteralmente impazzire tutti quanti i suoi followers con il suo scatto intrigante mentre prende il sole (Vai al post). La prospettiva con cui è sta ...Palazzo Marino lancia la campagna di screening con test sierologici per tutti i dipendenti. Dopo essersi confrontata con le organizzazioni sindacali, l’Amministrazione è pronta a partire dal 24 agosto ...