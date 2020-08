Covid: Viareggio,vigili contro i gavettoni (Di sabato 15 agosto 2020) Viareggio, LUCCA,, 15 AGO - Polizia municipale schierata in spiaggia a Viareggio, Lucca, stamani per contrastare assembramenti di giovani villeggianti che trasgrediscono all'ordinanza del Comune di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

