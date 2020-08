Covid in Campania: in calo il numero dei nuovi contagi (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo giorni di continui aumenti, torna in calo il numero dei nuovi contagiati da Covid-19 in Campania. Sono 18 le positività riscontrate oggi. Di queste, 7 sono rientri dall’estero o contatti di precedenti casi di rientro. Sono 16, invece, i guariti. Nessun deceduto. +++ Covid-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITA’ DI CRISI DELLA REGIONE Campania+++ ​Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 18 (*) Tamponi del giorno: 1.723 Totale positivi: 5.232 Totale tamponi: 358.504 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 440 Guariti del giorno: 16 Totale guariti: 4.303 * Di cui 7 provenienti dall’estero, o contatti di precedenti casi di rientro. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

ciropellegrino : La nuova ordinanza #Covid_19 di #DeLuca in #Campania #14agosto #fratelliCaponi - VincenzoDeLuca : +++ COVID-19: MINI ZONA ROSSA A SANT’ANTONIO ABATE (NA) +++ ??#CORONAVIRUS: in relazione al numero elevato di conta… - VincenzoDeLuca : COVID-19, IN ARRIVO NUOVA ORDINANZA Leggi la mia dichiarazione?? - irpiniatimes1 : Covid-19, aggiornamento Campania: il bollettino - Yogaolic : RT @aboutgerry: ??Bollettino dei contagi da Covid-19 (15.08.2020) ??Aumento contagi: +627 ??Aumento attuali: +302 ??Aumento ricoveri: +97… -