Covid in Campania: altri 44 contagi. Nessuna vittima, 4 pazienti guariti (Di sabato 15 agosto 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di Crisi regione Campania: 44 positivi su 2.235 tamponi (10 rientrati dall'estero), per un totale di 5.214 positivi... Leggi su ilmattino

ciropellegrino : La nuova ordinanza #Covid_19 di #DeLuca in #Campania #14agosto #fratelliCaponi - VincenzoDeLuca : COVID-19, IN ARRIVO NUOVA ORDINANZA Leggi la mia dichiarazione?? - VincenzoDeLuca : +++ COVID-19: MINI ZONA ROSSA A SANT’ANTONIO ABATE (NA) +++ ??#CORONAVIRUS: in relazione al numero elevato di conta… - Notiziedi_it : Covid, l’Unità di Crisi della Campania: «Restate in Italia» - Notiziedi_it : Campania: fondi Covid a case di cura, la Corte dei Conti manda gli atti in Procura -