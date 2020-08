Covid, ecco il dato dei rientri in Campania provincia per provincia (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoecco i dati dei rientri registrati dalle ASL nel territorio della regione Campania in attuazione della Ordinanza n. 68 del 12 agosto sono i seguenti: -ASL NA1: 1950 segnalazioni di rientro e 819 telefonate di informazioni -ASL NA 2: 900 segnalazioni e 385 telefonate di informazioni – ASL NA3: 613 segnalazioni -ASL BN: 295 segnalazioni e 240 telefonate di informazioni -ASL AV: 655 segnalazioni -ASL CE: 664 segnalazioni e 549 telefonate di informazioni -ASL SA: 1.017 segnalazioni e 364 telefonate di informazioni Per un totale dal giorno 13 di 6.094 segnalazioni di rientro e 2.357 telefonate di informazioni Dalla giornata di ieri sono stati eseguiti 1.468 tamponi e 107 test sierologici. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

