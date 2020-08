Covid-19, lo sfogo dell’infermiere: “Voi a ballare, io dentro la tuta” (Di sabato 15 agosto 2020) Un post duro, molto polemico: un infermiere romano mette in guardia dalla superficialità con cui si sta gestendo da parte di tutti l’emergenza Covid. Un «post polemico»: così Marco Bellafiore, infermiere del Policlinico Umberto I° di Roma, mette in guardia il lettore all’inizio del suo sfogo su Facebook. Che poi sfogo non è: più che … L'articolo Covid-19, lo sfogo dell’infermiere: “Voi a ballare, io dentro la tuta” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

