Covid-19, Crisanti: “Le discoteche non dovevano riaprire, tra poco l’Italia avrà 1.000 nuovi casi al giorno” (Di sabato 15 agosto 2020) In un’intervista concessa al ‘Messaggero“, il docente dell’Università di Padova Andrea Crisanti ha fatto il punto della situazione attuale dei casi di Covid-19 in Italia: “Credo che nei prossimi 10-20 giorni toccheremo quota 1.000 positivi al giorno. Già adesso stanno aumentando i pazienti in terapia intensiva, la crescita è costante e sarà difficile frenarla. Come negli Usa, prima ci sarà un aumento esponenziale dei contagi e solo dopo decine di giorni quello dei morti. Dovevamo raggiungere il traguardo dei contagi zero ma non ce l’abbiamo fatta“. “discoteche aperte? Non me ne capacito – prosegue il professore – Mi spiace per chi lavora, ma andrebbero chiuse il prima possibile, anzi non dovevano proprio ... Leggi su sportface

fanpage : 'Non capisco su quali basi faccia queste affermazioni, che sono pericolosissime” #Covid_19 - UrusaiDahliaIro : RT @valy_s: A #Inonda c’è #Crisanti che dice che a #Padova in reparto ci sono decine e decine di malati #Covid_19 anche in terapia intensiv… - ele9061 : RT @antonio_bordin: #Crisanti, ormai arruolato dai Terroristi di Regime #Covid_19 , finisce sputtanato alla grande da #Zangrillo. Che fine… - ele9061 : RT @ugo_lai: #Covid_19 Ma #Crisanti a che gioco sta giocando? Ormai si sta riducendo al nuovo #Burioni televisivo... - Frances57148967 : RT @antonio_bordin: #Crisanti, ormai arruolato dai Terroristi di Regime #Covid_19 , finisce sputtanato alla grande da #Zangrillo. Che fine… -