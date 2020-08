Covid-19, 18 nuovi contagi in Campania: il bollettino (Di sabato 15 agosto 2020) Covid-19, due coniugi positivi a Mercato San Severino: l'annuncio di Somma 15 August 2020 In Campania si registrano 18 nuovi contagiati dal Coronavirus su 1.723 tamponi effettuati nelle strutture ... Leggi su salernotoday

ladyonorato : Io dico che per decidere se servono o no nuovi lockdown non si deve guardare al numero dei positivi ma a quello dei… - petergomezblog : I nuovi poveri del #Covid, così #Emergency aiuta chi ha perso lavoro e risparmi: “Difficoltà anche a far la spesa.… - Agenzia_Ansa : #Covid_19 contagi ancora in salita, aumentano anche i pazienti in isolamento. Solo #Molise e #ValdAosta senza nuovi… - Roky99760738 : RT @globalistIT: In Germania 1415 nuovi casi di Covid in un giorno, tornano controlli alle frontiere - Stefano47510568 : RT @LucianoRomeo9: Ecco, andateglielo a dire. 629 nuovi casi oggi. -