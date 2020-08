COUNCIL OF DADS, la nuova serie di Canale 5 dal 16 agosto (Di sabato 15 agosto 2020) La famiglia si presenta in molte forme: a volte ci nasci, a volte te la scegli. Su questo concetto si poggia COUNCIL of DADS, nuovo family drama targato NBC in onda da domenica 16 agosto, in prima serata, su Canale 5.Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 15 e lunedì 17 agosto 2020La serie è prodotta dalla coppia Joan Rater e Tony Phelan, già ideatori del fortunato medical drama Grey’s Anatomy e si basa sull’omonimo bestseller di Bruce Feiler, pubblicato nel 2010. Al centro della trama la storia di un amorevole padre di famiglia, Scott Perry (Tom Everett Scott), la cui vita viene sconvolta quando scopre di avere un cancro in fase terminale; dopo lo shock iniziale, Scott – in accordo con sua moglie Robin (Sarah Wayne Callies) – ... Leggi su tvsoap

