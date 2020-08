Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 15 agosto (Di sabato 15 agosto 2020) I numeri coronavirus 15 agosto fanno segnare un’altra brutta sorpresa nel bollettino quotidiano del ministero della Salute. Oggi, si è registrato l’aumento più consistente di nuovi contagi dall’inizio di giugno 2020. Infatti, nelle sole 24 ore il numero dei pazienti contagiati è salito di 629 unità. Il numero complessivo di persone coinvolte nel coronavirus in Italia sale a 253.438 persone, mentre subisce un’importante impennata anche l’aggiornamento dei decessi. Siamo a quota 35.392. LEGGI ANCHE > Numeri coronavirus 14 agosto, cosa c’è di positivo e di negativo Numeri coronavirus 15 agosto, il caso dei 154 nuovi morti ... Leggi su giornalettismo

