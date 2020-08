Coronavirus Veneto: 120 nuovi contagi e un morto (Di sabato 15 agosto 2020) Aumenta in numero dei contagi nel Veneto. Nelle ultime 24 ore si registrano 120 casi in più e un morto. Il totale dei deceduti, da inizio pandemia (tra ospedali case di riposo) sale così a 2.096.Ospedalizzati e terapie intesiveResta fermo invece il numero delle persone in isolamento domiciliare fiduciario (5.963), dei quali 143 presentano sintomi della malattia. Rimane invariato il numero degli ospedalizzati (116) mentre cala lievemente il numero dei pazienti in terapia intensiva che ora sono cinque. Leggi su tg24.sky

Agenzia_Ansa : #coronavirus Salgono ancora i #contagi 574 in 24 ore, l'aumento più alto dal 24 giugno. Lombardia e Veneto le regio… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,9% Regioni con… - SkyTG24 : Coronavirus, dal Veneto alla Calabria: quali sono i nuovi focolai di Covid-19. FOTO - ilbassanese : Covid-19, altri 84 positivi di cui 6 nel Vicentino: ricoveri in diminuzione - infoitinterno : Coronavirus, stretta sulle disco in Veneto: capienza ridotta e mascherine obbligatorie -