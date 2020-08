Coronavirus, Vaia (Spallanzani) sull’aumento dei casi in Italia: «Non siamo nella seconda ondata e non ci sarà, se non abbassiamo la guardia» (Di sabato 15 agosto 2020) Nell’eterno dibattito tra gli “ottimisti” e i “cauti” non si può certo dire che il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, sia schierato tra i primi. Di recente, ha condannato l’apertura delle discoteche, lanciando un appello ai giovani perché non trascurino la sicurezza e ha raccomandato tamponi obbligatori per chi arriva dagli altri Paesi. Di fronte però all’aumento dei casi in Italia, lancia sui social un messaggio abbastanza ottimista: «Non siamo nella seconda ondata» che anzi «non ci sarà», se saremo in grado di affrontare «questo momento particolare», senza abbassare la guardia. «In questi giorni ... Leggi su open.online

