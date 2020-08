Coronavirus, trend stabile a Milano: 34 nuovi casi in provincia, di cui 16 in città (Di sabato 15 agosto 2020) Milano, 15 agosto 2020 - Resta invariato il trend milanese dei nuovi positivi al Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono 34 i nuovi casi accertati nella provincia metropolitana, ieri +30,, di cui 16 a ... Leggi su ilgiorno

Nella nostra regione il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale a 10.446 (+33). Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. Dopo i 20 casi positivi al Coronavirus di ieri, anche oggi il tre ...Sono 94 i nuovi casi positivi (tre meno di ieri) per coronavirus in Lombardia, di cui 10 «debolmente positivi» e 3 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono 7.028, per un totale comples ...