Coronavirus, Speranza: “Dati preoccupanti, rialzare il livello dell’attenzione. Appello ai giovani, usare tutte le cautele possibili” (Di sabato 15 agosto 2020) “I dati di questi ultimi giorni non possono non preoccupare”, anche se sono inferiori a quelli riscontrati in altri paesi europei. Bisogna “rialzare il livello di attenzione, non possiamo assolutamente vanificare i sacrifici fatti dai cittadini”. “Stiamo lavorando incessantemente, la riapertura delle scuole, a metà settembre, in presenza e in tutta sicurezza, è una priorità per il governo”. Lo dice al Tg1 il ministro della Salute, Roberto Speranza che poi annuncia di studiare un “nuovo rapporto organico strutturato, costante tra sanità e scuola: non possiamo lasciare i nostri presidi da soli a gestire questa vicenda”, sottolinea. L'articolo Coronavirus, Speranza: “Dati preoccupanti, ... Leggi su ilfattoquotidiano

NicolaPorro : Pressing sulle #regioni per la stretta su #movida e #discoteche, #tamponi, #quarantena e #test rapidi per chi rient… - LucaBizzarri : Chissà se c’è pure la denuncia di Pappalardo. Insomma, roba seria. Un paese senza speranza e senza il senso del rid… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Speranza firma ordinanza: stop arrivi anche dalla Colombia. Tampone per chi arriva da 4 Paesi Ue, Cro… - boranotadoctor : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Speranza: “Dati preoccupanti, rialzare il livello dell’attenzione. Appello ai giovani, usare tutte le cau… - MPenikas : FQ: Coronavirus, Speranza: “Dati preoccupanti, rialzare il livello dell’attenzione. Appello ai giovani, usare tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza Coronavirus, Speranza: “Questione obbligatorietà vaccino è prematura. In ogni caso prima gli operatori sanitari e anziani fragili” Orizzonte Scuola Coronavirus, compromesso tra governo e regioni: sì alle discoteche a ferragosto, ma solo all’aperto e con la mascherina

CORONAVIRUS Contagi ancora in salita, ministro Speranza al TG1

