Coronavirus, Speranza: 'Dati preoccupanti'. L'appello ai giovani: 'Se contagiano genitori o nonni rischiano un danno reale' (Di sabato 15 agosto 2020) 'I Dati di questi ultimi giorni non possono non preoccupare' , anche se sono inferiori a quelli riscontrati in altri paesi europei. Bisogna ' rialzare il livello di attenzione , non possiamo ... Leggi su leggo

NicolaPorro : Pressing sulle #regioni per la stretta su #movida e #discoteche, #tamponi, #quarantena e #test rapidi per chi rient… - fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza: “Dati preoccupanti, rialzare il livello dell’attenzione. Appello ai giovani, usare tutte le… - LucaBizzarri : Chissà se c’è pure la denuncia di Pappalardo. Insomma, roba seria. Un paese senza speranza e senza il senso del rid… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'appello di Speranza ai giovani: 'Attenzione e prudenza' #Coronavirusitalia - REstaCorporate : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Speranza: “Dati preoccupanti, rialzare il livello dell’attenzione. Appello ai giovani, usare tutte le cau… -