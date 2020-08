Coronavirus Sicilia, donna incinta positiva a Gela ma negativa a Catania (Di sabato 15 agosto 2020) positiva al Coronavirus a Gela, ma negativa a Catania. È quanto accaduto a una donna incinta di Riesi (Caltanissetta). Ricoverata all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, la giovane è stata sottoposta a tampone, risultando positiva. Per questo motivo, come spiegato dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, è stata trasferita nell'ospedale San Marco di Catania, per eseguire un parto cesareo in totale sicurezza. Ma come ha poi riferito il sindaco di Riesi Salvatore Chiantia, dopo aver partorito sia lei che il bimbo sono risultati negativi. Nelle prossime ore sarà dunque eseguito un nuovo tampone (GLI AGGIORNAMENTI SUL ... Leggi su tg24.sky

