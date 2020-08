Coronavirus, record di morti negli USA: oltre 60mila nuovi casi (Di sabato 15 agosto 2020) nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia sale a quota 168.446 Il Coronavirus continua a mietere vittime nel mondo. Se in Italia sale l’allarmismo per gli oltre 500 casi al giorno riscontrati nelle ultime 48 ore, al di là dell’Oceano Atlantico … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

RegioneER : ????#Coronavirus, test rapidi in autunno in tutti gli OSPEDALI di @RegioneER: 13 minuti per scovare il virus e circa… - RaiNews : Negli Usa, 64.201 nuovi casi e 1.336 morti nelle ultime 24 ore - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Record di casi in Corea Sud e Francia. In Spagna stretta su discoteche, bar e fumo per… - Luisa07089301 : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Record di casi in Corea Sud e Francia. In Spagna stretta su discoteche, bar e fumo per strada ht… - UnioneSarda : #Coronavirus: record di contagi in #CoreadelSud, sport di nuovo a porte chiuse -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record Coronavirus record di contagi in Corea del Sud, rafforzate restrizioni Rai News Business news: Regno Unito, fra aprile e giugno contrazione economica record del 20,4 per cento

Londra, 15 ago 06:00 - (Agenzia Nova) - L'economia britannica ha registrato una contrazione record del 20,4 per cento tra aprile e giugno, durante la fase più marcata delle chiusure imposte a causa de ...

Rientri dall’estero e Coronavirus, ecco le nuove regole dell’Asst Lariana

Covid-19, ieri sono arrivate le regole della sanità locale per chi rientra in Italia da Spagna, Croazia, Malta e Grecia. E deve eseguire, come prescrive il ministero della Salute, il tampone nasofarin ...

