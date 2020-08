Coronavirus, quasi 21 milioni di casi nel mondo: a Parigi esteso l'obbligo di mascherine (Di sabato 15 agosto 2020) Argentina, prolungato il lockdown per tutto il mese di agosto. Boom di casi in Corea del Sud, allarme in Iraq Leggi su lastampa

Nuova impennata dei contagi da Covid nelle ultime 24 ore: sono 574, contro i 523 di ieri. E bisogna risalire al 24 giugno per trovare un aumento più alto. Il Governo chiede la chiusura delle discotech ...

Coronavirus, quasi 21 milioni di casi nel mondo: a Parigi esteso l'obbligo di mascherine

Argentina, prolungato il lockdown per tutto il mese di agosto. Boom di casi in Corea del Sud, allarme in Iraq Sono almeno 754.649 le vittime di coronavirus nel mondo, oltre 20,9 milioni i casi registr ...

