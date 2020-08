Coronavirus, quasi 21 milioni di casi nel mondo: a Parigi esteso l'obbligo di mascherine (Di sabato 15 agosto 2020) Argentina, prolungato il lockdown per tutto il mese di agosto. Boom di casi in Corea del Sud, allarme in Iraq Leggi su ilsecoloxix

rtl1025 : ?? Il #governo spagnolo ha deciso la chiusura delle #discoteche ed altre misure restrittive, anche per gli orari dei… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Spagna impennata di contagi: quasi 3mila in 24 ore #coronavirus - rtl1025 : ?? Quasi 8 #italiani su 10 (81%) colgono l'occasione della bella stagione per partecipare alle tradizionali grigliat… - infoitsalute : Coronavirus, quasi 21 milioni di casi nel mondo: a Parigi esteso l'obbligo di mascherine - iltirreno : In Argentina viene prolungato il lockdown per tutto il mese di agosto. Boom di casi in Corea del Sud, allarme in Ir… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quasi Coronavirus, quasi 21 milioni di casi nel mondo: a Parigi esteso l'obbligo di mascherine La Stampa Coronavirus, quasi 21 milioni di casi nel mondo: a Parigi esteso l'obbligo di mascherine

Tra le prime mete c’è la Spagna che nelle ultime 24 ore ha registrato 3000 nuovi casi di Covid-19. La Germania dal canto suo deve affrontare il numero più alto di contagi dal primo maggio, 1449, e… Le ...

Gravi cinque giovani, stretta sulle discoteche: «Ma dopo Ferragosto»

In discoteca con la mascherina, ma nessuna chiusura o limitazione ulteriore al numero massimo di persone consentite nei locali. Il Ferragosto pugliese ai tempi del Covid sarà più controllato, ma la Pu ...

Tra le prime mete c’è la Spagna che nelle ultime 24 ore ha registrato 3000 nuovi casi di Covid-19. La Germania dal canto suo deve affrontare il numero più alto di contagi dal primo maggio, 1449, e… Le ...In discoteca con la mascherina, ma nessuna chiusura o limitazione ulteriore al numero massimo di persone consentite nei locali. Il Ferragosto pugliese ai tempi del Covid sarà più controllato, ma la Pu ...