Coronavirus, prodotto il primo lotto del vaccino “made in Russia” (Di domenica 16 agosto 2020) La Russia ha dichiarato di aver prodotto il primo lotto del suo vaccino contro il Coronavirus, dopo che il presidente Vladimir Putin aveva annunciato, martedì scorso, di avere approvato un vaccino contro il Covid-19.L’annuncio di Putin sul vaccino è stato accolto con riluttanza dall’Organizzazione mondiale della sanità. Gli scienziati hanno affermato che necessitava di un rigido controllo di sicurezza. “Il primo lotto del nuovo vaccino contro il Coronavirus sviluppato dall’istituto di ricerca Gamaleya è stato prodotto”. Ha affermato il ministero della Salute di Mosca in una dichiarazione citata dalle agenzie di stampa ... Leggi su quotidianpost

