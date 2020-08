Coronavirus, più di mille contagi al giorno in Germania, Uk e Romania. In Danimarca mascherine obbligatorie sui mezzi (Di sabato 15 agosto 2020) Continua a crescere il timore in Europa per la seconda ondata di Coronavirus che già da settimane sta coinvolgendo diversi Paesi. Tra le situazioni più preoccupanti c’è quella della Germania, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.415 casi e altri sei decessi. Anche ieri erano stati segnalati 1.449 nuovi contagi e 14 vittime. In Gran Bretagna si è arrivati al quinto giorno consecutivo con più di mille contagi: l’ultimo bollettino parla di 1.012 contagi, che, riporta la Bbc, fanno salire il totale a 317.379, con altri tre decessi. Ieri, con 1.441 nuovi contagi in 24 ore, il Regno ha registrato il dato più alto dal 14 giugno. La Romania è uno degli Stati europei dove ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #coronavirus Salgono ancora i #contagi 574 in 24 ore, l'aumento più alto dal 24 giugno. Lombardia e Veneto le regio… - fanpage : Più morti di infarto per paura di #Covid_19 in ospedale. Una vasta ricerca conferma i dati - HuffPostItalia : Coronavirus, bisognerebbe capire adesso perché non ricordiamo più a noi stessi che il virus è tuttora presente - Giacinto_Bruno : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, più di mille contagi al giorno in Germania, Uk e Romania. In Danimarca mascherine obbligatorie sui mezzi… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, più di mille contagi al giorno in Germania, Uk e Romania. In Danimarca mascherine obbligatorie sui mezzi… -

