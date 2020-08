Coronavirus, ora è il Lazio a far tremare: 58 nuovi casi. «Si rischia di non riaprire le scuole» (Di sabato 15 agosto 2020) Aumentano ancora i nuovi casi di Coronavirus. Nelle ultime 24 se ne registrano 629. Così il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza sale a 253.438. Sono i dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione del contagio in Italia. Il problema sta diventando il Lazio. Sono 58 i nuovi casi di Coronavirus e il dato preoccupa. Di questi oltre la metà sono di importazione, come ora vengono chiamati, o riguardano giovani di rientro dalle vacanze. Sette i casi di rientro da Malta, sette da Romania, quattro casi da Spagna, sei casi da Grecia (4 da Corfù), tre casi da Croazia, due casi da Bielorussia e un caso da Albania. I drive-in stanno lavorando ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ora Coronavirus, Russia, prodotto il primo lotto di vaccino - Mondo ANSA Nuova Europa Coronavirus, nelle ultime 24 ore +4 morti

Milano, 15 ago. (LaPresse) - Nelle ultime 24 sono morte altre 4 persone di coronaviurs. Lo riporta il ministero della Salute. Il bilancio dei decessi sale così a 35.392 vittime.

Coronavirus, bolletino di Ferragosto: 4 morti (totale 35.392),14.406 positivi, 203.640 guariti

ROMA – Bollettino del ministero della salute annuncia aumento forte del numero di morti a seguito di un errore dell’Ausl di Parma che aveva omesso di denunciare oltre 150 decessi. Oggi sono 4 i morti ...

