Coronavirus, oggi in Italia 4 morti e 629 nuovi casi: è l’aumento più grande dal 23 maggio, ma sono tutti asintomatici e calano i ricoveri [DATI] (Di sabato 15 agosto 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 4 morti, 314 guariti e 629 nuovi casi su 53.123 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,18% dei test processati, in linea con gli ultimi giorni. Era dal 23 maggio che non c’era un numero così alto di nuovi positivi, ma oggi sono tutti asintomatici. Come si può osservare nel dettaglio in basso, infatti, oggi sono diminuiti i ricoveri sia nei reparti (-7 rispetto a ieri) che in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri), e tra gli attualmente positivi, addirittura ... Leggi su meteoweb.eu

