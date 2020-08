Coronavirus, nuovo picco nei contagi (+614) allarme per il Veneto con 120 casi ma crescono anche Lazio e Sicilia. Quattro decessi – il bollettino della protezione civile (Di sabato 15 agosto 2020) Il bollettino del 15 agosto Dopo i 574 nuovi casi da Coronavirus registrati ieri, oggi in Italia i contagi segnalati sono +629, anche se a questi vanno sottratti 15 casi. La Regione Piemonte infatti comunica che dei 47 nuovi casi positivi, 15 sono diagnosi del 13 agosto inserite in ritardo a causa di un guasto tecnico che ha riguardato la Piattaforma Covid-19 Regione Piemonte. In tutto, i contagi da Covid-19 registrati dall’inizio del monitoraggio hanno raggiunto quota 253.438. La Regione dove si registrano più casi è il Veneto, con +120. Per quanto riguarda le vittime, invece, la protezione civile e il Ministero ... Leggi su open.online

La provincia di Monza e Brianza tra quelle con il minor numero di nuovi contagi in regione. In Lombardia, complessivamente, sono stati 97 i nuovi positivi, un decesso. In Italia +574 positivi nelle ul ...

Olbia, 15 agosto 2020 – Nuovo aggiornamento dell’emergenza Covid-19 in Sardegna: 5 i casi riscontrati. Sono 1.489 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio de ...

