Coronavirus: nel Regno Unito oltre mille casi per il 5° giorno (Di sabato 15 agosto 2020) Contagi in lieve calo nel Regno Unito, ma per il 5° giorno superano quota mille: il Paese registra nelle ultime 24 ore 1.012 nuovi casi di Coronavirus, contro i 1.441 del giorno precedente. I contagi accertati dall’inizio dell’epidemia sono 317.379. Tre i morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 41.361 decessi dall’inizio dell’epidemia.L'articolo Coronavirus: nel Regno Unito oltre mille casi per il 5° giorno Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Sono 1.489 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano cinque nuovi casi: ...

Bologna, 15 agosto 2020 - Nel Bolognese 10 nuovi casi di contagio da Covid-19 in più rispetto a ieri, di cui 5 sintomatici. Imola, invece, ne registra uno solo, non sintomatico (si tratta di una perso ...

