Coronavirus nel Lazio, 58 casi positivi. 'Siamo tornati ai numeri di maggio, limitare i viaggi. A rischio riapertura scuole' (Di sabato 15 agosto 2020) Nel Lazio oggi si registrano 58 casi e zero decessi . Di questi oltre la metà dei casi sono di importazione o riguardano giovani di rientro dalle vacanze : sette i casi di rientro da Malta, sette da ... Leggi su leggo

RaiNews : 'Non sono ottimista, mi pare evidente che nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi giornal… - Agenzia_Ansa : Il #coronavirus penetra nel sistema nervoso attraverso il #naso. Italiani trovano virus nel bulbo olfattivo #ANSA - rtl1025 : ?? Il #governo spagnolo ha deciso la chiusura delle #discoteche ed altre misure restrittive, anche per gli orari dei… - tg2rai : #Coronavirus, continua la crescita dei contagi nel nostro Paese. 629 nuovi casi e 4 morti in un giorno. Preoccupazi… - ruiciccio : RT @RaiNews: 'Non sono ottimista, mi pare evidente che nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi giornalieri', dice… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, Russia inizia produzione del vaccino. A Parigi mascherine anche all'aperto la Repubblica Coronavirus, in Friuli Venezia Giulia 15 nuovi casi

Nessun caso è stato registrato nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Nessun decesso. Stabili le terapie intensive. Nessun nuovo caso si è invece registrato nel capoluogo regionale. Sul territorio r ...

Boldi e De Sica, paura Coronavirus sul set del nuovo film: riprese interrotte, cos’è successo

Massimo Boldi e Christian De Sica, paura Coronavirus sul set del nuovo film: riprese interrotte, l’uscita rischia di slittare, ecco cos’è successo nel dettaglio. Massimo Boldi e Christian De Sica, pa ...

