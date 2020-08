Coronavirus, l’Oms avvisa: “Ci vuole poco per tornare in piena crisi” (Di sabato 15 agosto 2020) Torna a far paura il Coronavirus con Ranieri Guerra, esponente dell’Oms, che invita alla cautela. Per Guerra in poco tempo si può tornare in piena crisi. Il Coronavirus torna a far paura all’Oms e all’Europa intera. Dopo aver passato la fase 1, il Vecchio Contininente sembrava aver arginato la pandemia ed invece la situazione contagi … L'articolo Coronavirus, l’Oms avvisa: “Ci vuole poco per tornare in piena crisi” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'Oms: già 9 vaccini in fase 2 e 3 di sperimentazione #coronavirus - SkyTG24 : Covid-19, l’Oms consiglia di rimandare visite dentistiche non urgenti - repubblica : Coronavirus, l'Oms sceglie Monti per la super commissione sulle politiche sanitarie - patriziafrezzat : RT @CesareSacchetti: L'OMS:'il rischio è che si riducano i prezzi dei vaccini.' L'OMS non vuole la salute dell'umanità.Vuole massimizzare i… - onegoim : RT @CesareSacchetti: L'OMS:'il rischio è che si riducano i prezzi dei vaccini.' L'OMS non vuole la salute dell'umanità.Vuole massimizzare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Oms Coronavirus, l’allarme dell’Oms: «Casi raddoppiati nelle ultime sei settimane» Corriere della Sera