Coronavirus: l’infettivologo Bassetti analizza i dati OMS e spiega perché “i nuovi contagiati stanno meglio dei primi contagiati” (Di sabato 15 agosto 2020) “Su suggerimento e con un ingegnere, ho analizzato i dati mondiali ufficiali dell’OMS ( per vedere come l’aumento dei contagi nei vari stati ha influenzato le ospedalizzazioni e i decessi in questi paesi.Nel sito suddetto sono purtroppo presenti solo i contagi e i decessi (giornalieri e cumulativi) di ogni paese, e quindi l’analisi è limitata a questo.Si vede chiaramente (nei grafici allegati riferiti ai vari paesi) che, sia nei paesi che hanno utilizzato contromisure più severe contro la pandemia (Italia, Spagna, Germania) che nei paesi che invece hanno usato metodi molto più “blandi” (USA, India), dove il virus è praticamente “sfuggito di mano”, i decessi in percentuale sono decisamente calati“: a fare l’analisi, in un post su Facebook, è Matteo ... Leggi su meteoweb.eu

VerdiGg : L'infettivologo Bassetti: 'Basta con l'allarmismo tafazziano sul Covid' - ClaudioCros2 : RT @PierluigiBattis: Voci della ragione L'infettivologo Bassetti: 'Basta con l'allarmismo tafazziano sul Covid' - gio551 : Vaccino coronavirus, l'infettivologo Galli: 'Quando arriverà non sappiamo quanto potrà essere distribuito' - La Sta… - paoloangeloRF : Vaccino coronavirus, l'infettivologo Galli: 'Quando arriverà non sappiamo quanto potrà essere distrib… - DomenicoMargar2 : RT @PierluigiBattis: Voci della ragione L'infettivologo Bassetti: 'Basta con l'allarmismo tafazziano sul Covid' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’infettivologo Coronavirus Grecia, seconda ondata: nuovo record dall'inizio della pandemia Corriere della Sera