Coronavirus, l'India supera i 2,5 milioni di contagi (Di sabato 15 agosto 2020) I casi di Coronavirus in India hanno segnato un nuovo record giornaliero di 65.002 contagi, superando quota 2,5 milioni da inizio epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 996 morti, per un ... Leggi su tgcom24.mediaset

I casi di coronavirus in India hanno segnato un nuovo record giornaliero di 65.002 contagi, superando quota 2,5 milioni da inizio epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 996 morti, per un ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 15 agosto. Sale il numero dei contagi in Italia, con 629 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 4 in ...

I casi di coronavirus in India hanno segnato un nuovo record giornaliero di 65.002 contagi, superando quota 2,5 milioni da inizio epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 996 morti, per un ...