Coronavirus, l’enigma africano: le vittime sono davvero poche rispetto ai tanti positivi, come si spiega? (Di sabato 15 agosto 2020) L’Africa ha superato da un paio di settimane il milionesimo caso di Covid-19. Significa che mediamente, nel Continente si ammalerebbe una persona su mille, mentre le vittime sarebbero appena 23mila. La spiegazione più semplice di questi numeri è che non è facile monitorare il nuovo Coronavirus in giro per il continente, dove l’età media è più bassa, si muore già per altri motivi, e i sistemi sanitari sono spesso inefficienti. Insomma, tanti altri problemi sanitari potrebbero aver reso invisibile il Covid-19, come è successo con l’HIV, rimasto praticamente «invisibile» in Africa fino agli anni ’80. Ma gli Stati africani non sono tutti uguali. Alcuni meno problematici di ... Leggi su open.online

