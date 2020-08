Coronavirus: la Russia ha avviato la produzione del vaccino “Sputnik V” (Di sabato 15 agosto 2020) La Russia ha reso noto di avere avviato la produzione del vaccino contro il Coronavirus, Sputnik V, sviluppato dall’Istituto Gamaleya di Mosca: lo ha annunciato il Ministero della Sanità, secondo quanto riportato dall’agenzia russa Tass. Quattro giorni fa il presidente Vladimir Putin aveva annunciato la registrazione del primo vaccino al mondo contro il Coronavirus, precisando che sua figlia ha partecipato alla sperimentazione. L’annuncio di Putin è stato accolto con cautela dagli scienziati e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui è necessario ancora di un rigoroso controllo di sicurezza. In precedenza, il direttore del Centro Gamaleya, Alexandr Ginzburg, aveva indicato che entro dicembre 2020 o ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Il #vaccino russo per il #coronavirus, registrato oggi in Russia, è stato chiamato '#Sputnik V' #ANSA - SkyTG24 : Dopo meno di due mesi di test sull'uomo, il ministero della Salute russo ha approvato il primo vaccino al mondo con… - Tele_Nicosia : Coronavirus, iniziata produzione vaccino in Russia - GiorgioAntonel1 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid_19 prodotto il primo lotto del vaccino russo. Martedì scorso l'annuncio del presidente #Putin. Le perplessità del… - Pasqual60920454 : RT @ultimenotizie: La #Russia ha avviato la produzione del vaccino contro il #coronavirus, Sputnik V, sviluppato dall'Istituto Gamaleya di… -