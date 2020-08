Coronavirus Italia, il bollettino: i contagi aumentano ancora, 629 nuovi casi (Di sabato 15 agosto 2020) Sono 629 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia nel giorno di Ferragosto. Ieri i nuovi casi erano 574. Il totale dei casi totali sale ora a 253.438. In Veneto (+120), Lombardia (+94) e Emilia... Leggi su ilmessaggero

