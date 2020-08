Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 15 agosto: morti, contagi, guariti (Di sabato 15 agosto 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, sabato 15 agosto 2020. È di 14.406 (+157) persone attualmente positive, 35.392 (+4) morti, 203.640 (+314) guariti, per un totale di 253.438 (+629) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 14.406 attualmente positivi, 764 (-7) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 55 (-1) necessitano di terapia intensiva, mentre 13.587 (+165) si trovano in ... Leggi su tpi

LegaSalvini : Matteo Salvini a processo per la Gregoretti, lo sfogo di un siciliano: 'Siete dei parassiti, era l'unico che ci dif… - sole24ore : Coronavirus: oggi in Italia 574 nuovi casi (+51 nelle 24 ore) e 3 vittime. le statistiche complete e altro ancora n… - LegaSalvini : Matteo Salvini a Stasera Italia: 'Il governo insegue gli italiani e lascia liberi i migranti positivi al coronaviru… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 15 agosto: 253.438 casi totali, 4 morti in 24 ore - HervinT : RT @ivocamic: NON FERMATE I #CLANDESTINI CHE SCAPPANO CLAMOROSA DENUNCIA In fuga col coronavirus, poliziotto rivela. 'L'ordine è non ferm… -