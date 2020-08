Coronavirus: Iran, 2.245 nuovi casi e 161 vittime (Di sabato 15 agosto 2020) ANSA, - TEHERAN, 15 AGO - In Iran sono stati registrati 2.245 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore per un totale di 341.070. Lo ha annunciato la portavoce del ministero della Salute Sima Lari,... Leggi su corrieredellosport

Il presidente dell'Iran Hassan Rohani ha condannato l'accordo tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, ai quali ha lanciato il monito di non aprire al "regime sionista" nella regione. Rohani ha parlato del ...

(ANSA) - TEHERAN, 15 AGO - In Iran sono stati registrati 2.245 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore per un totale di 341.070. Lo ha annunciato la portavoce del ministero della Salute Sima Lar ...

