Coronavirus in Lombardia oggi: il bollettino del 15 agosto (Di sabato 15 agosto 2020) La situazione del Coronavirus in Lombardia oggi secondo il bollettino della Regione: oggi 94 nuovi casi e un decesso Tra i nuovi positivi la Regione specifica che 10 sono debolmente positivi e 3 sono stati tracciati a seguito di test sierologici. I tamponi effettuat sono 7.028 per un totale complessivo di 1.408.872. I ricoverati in terapia intensiva rimangono stabili a 12. I pazienti in ospedale scendono di 4 unità, arrivando a 149. L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano

Agenzia_Ansa : #coronavirus Salgono ancora i #contagi 574 in 24 ore, l'aumento più alto dal 24 giugno. Lombardia e Veneto le regio… - RegLombardia : #LNews aumentano guariti e dimessi (+258), a Cremona, Lodi e Sondrio 1 solo contagio. Come ogni giorno, sulla home… - fanpage : Tornavano dalla Lombardia. Un'intera famiglia positiva al Covid - clikservernet : Coronavirus in Lombardia oggi: il bollettino del 15 agosto - cribart : RT @RegLombardia: #LNews #coronavirus, aumentano guariti e dimessi (+113) e a #Como e #Lodi non si registrano contagi. Sulla home del sito… -