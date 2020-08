Coronavirus, in Lombardia ancora quasi 100 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in crescita Milano provincia. Una vittima, fermo il dato delle terapie intensive (Di sabato 15 agosto 2020) Il bollettino del 15 agosto Sono +94 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia. Di questi 10 sono debolmente positivi e 3 sono risultati contagiati a seguito di test sierologici. Ieri i casi erano +97. Stazionario l’aumento dei decessi. Come ieri, si registra +1 vittima, per un totale di 16.837 persone morte dall’inizio della pandemia. In terapia intensiva ci sono 12 pazienti (come ieri). I ricoverati, invece, sono 149, dunque 4 unità in meno nelle ultime 24 ore. I dimessi, oggi 15 agosto, sono 1.338 mentre i guariti 73.787. nelle ultime 24 ore ne sono stati eseguiti +7.208 tamponi, per un totale di 1.408.872 tamponi dall’inizio della pandemia. #LNewsAugust 15, 2020 Le province Questi i ... Leggi su open.online

