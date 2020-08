Coronavirus in Italia, boom di nuovi contagi: sono 629, quattro i decessi. Il ministro Speranza ai giovani: “Serve cautela” (Di sabato 15 agosto 2020) Ieri erano 574. In Veneto e Lombardia i maggiori aumenti.- Lazio: dati come a maggio, a rischio riapertura delle scuole Leggi su ilsecoloxix

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, le ultime notizie in Italia: in 24 ore altri 629 nuovi casi e 4 vittime Il Sole 24 ORE Coronavirus Lazio, 58 contagi. D'Amato: «Tornati ai numeri di maggio, a rischio scuole. Assurdo chi si diverte in discoteca»

Continuano ad aumentare i casi di coronavirus nel Lazio: oggi si registrano 58 nuovi contagi e zero decessi. Di questi oltre la metà dei casi sono di importazione o riguardano giovani di rientro dalle ...

Covid-19 Italia Aggiornamento del 15 agosto: da ieri 629 nuovi contagi e 4 decessi

I dati del ministero della Salute Coronavirus: da ieri 629 nuovi contagi e 4 decessi in Italia In Lombardia 94 nuovi positivi, calano i ricoveri. Solo in Trentino e Valle d'Aosta non si sono ...

I dati del ministero della Salute Coronavirus: da ieri 629 nuovi contagi e 4 decessi in Italia In Lombardia 94 nuovi positivi, calano i ricoveri. Solo in Trentino e Valle d'Aosta non si sono ...