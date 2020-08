Coronavirus, in Croazia il contagio non si ferma. 'Vita e turismo vanno avanti, accettiamo il rischio' (Di sabato 15 agosto 2020) La Croazia, con poco più di quattro milioni di abitanti e meta di turismo, segnala 162 nuovi casi di Coronavirus e due decessi per complicanze legate al Covid-19. Nonostante il nuovo bollettino lasci ... Leggi su leggo

TizianaFerrario : Insopportabili questi migranti in giro x Croazia Spagna e Grecia senza mascherina come se non ci fosse il… - TgrBasilicata : Nuova positività di rientro al #coronavirus in Basilicata. Si tratta di un giovane di Tricarico di ritorno da una… - SkyTG24 : Il governo ha disposto #test e #tamponi anti-#Coronavirus all'arrivo per chi entra in Italia da Croazia, Spagna, Gr… - vivereurbino : Tampone obbligatorio per chi rientra da Grecia, Spagna, Croazia e Malta, ecco i numeri da contattare… - clikservernet : “Non ce n’è Coviddi”, “Ho vent’anni, non mi ammazzerà certo il Coronavirus”: il servizio del Tg1 sui giovani italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Croazia Coronavirus: Croazia, italiani cancellano prenotazioni - La Repubblica La Repubblica La Croazia ammette: "Covid-19 circola ma abbiamo scelto di mandare avanti il turismo"

Prima il business e poi la salute. I croati lo hanno ammesso sinceramente ma è altrettanto vero che tanti vacanzieri di ritorno da quel paese portano infezioni una volta tornati a casa, dando vita a ...

Croazia, Grecia, Malta e Spagna Obbligo di tampone al rientro, tutte le info

Tornate dai paesi che hanno l’obbligo di tampone? Ecco cosa fare. L’Asst Bergamo Ovest ha messo a disposizione dell’Ats di Bergamo le sue strutture per effettuare i tamponi ai cittadini rientrati da C ...

Prima il business e poi la salute. I croati lo hanno ammesso sinceramente ma è altrettanto vero che tanti vacanzieri di ritorno da quel paese portano infezioni una volta tornati a casa, dando vita a ...Tornate dai paesi che hanno l’obbligo di tampone? Ecco cosa fare. L’Asst Bergamo Ovest ha messo a disposizione dell’Ats di Bergamo le sue strutture per effettuare i tamponi ai cittadini rientrati da C ...