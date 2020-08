Coronavirus in Campania: 3.328 segnalazioni di rientro dall’estero (Di sabato 15 agosto 2020) Coronavirus in Campania: secondo gli ultimi dati sono giunte 3.328 segnalazioni di rientro e 1.627 telefonate di richieste informazioni alle Asl. In Campania, dalla giornata di giovedì, sono giunte 3.328 segnalazioni di rientro e 1.627 telefonate di richieste informazioni alle Asl. Da giovedì sono stati eseguiti 635 tamponi per persone in arrivo dall’estero di cui … Leggi su 2anews

