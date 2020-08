Coronavirus, il virologo Crisanti contro i negazionisti: «Danni enormi con i messaggi sbagliati: l’aumento dei contagi è il risultato» (Di sabato 15 agosto 2020) L’aumento dei casi in Italia, che anche ieri hanno superato i 500, porta gli esperti a dividersi tra chi dà un’interpretazione più ottimistica dei dati e chi invece si mostra preoccupato dall’andamento della curva epidemiologica. Il virologo Andrea Crisanti, da sempre “cauto” nelle sue posizioni sull’emergenza Coronavirus, sulle pagine del Messaggero lancia un vero e proprio allarme: «Nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi al giorno». Un andamento che secondo il capo della task force in Veneto ormai non si può fermare: «La tendenza mi pare consolidata, anche se vedremo un calo nel weekend legato al numero di tamponi, la dinamica dell’epidemia è ormai chiara, il ritmo di crescita è costante, mi pare improbabile che si ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologo Coronavirus: appello virologo a giovani e genitori, prudenza - Abruzzo Agenzia ANSA Il virologo mette in guardia e chiede una presa di coscienza

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, ha commentato i dati associati al coronavirus e l’andamento dei contagi all’Adnkronos Salute. “I dati di oggi mostrano che siamo in ...

