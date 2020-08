Coronavirus, il virologo Andrea Crisanti: “E’ una follia lasciare tutto aperto, così raddoppiano i casi” (Di sabato 15 agosto 2020) “Non sono ottimista, mi pare evidente che nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi giornalieri. Quello che non si riesce a spiegare è che più i nuovi positivi aumentano, più crescono le possibilità di avere pazienti in terapia intensiva. E di vedere un incremento dei decessi, purtroppo”. A parlare, in un’intervista al Messaggero, è il professor Andrea Crisanti, docente di Microbiologia dell’Università di Padova e protagonista, prima del raffreddamento del rapporto con il governatore Zaia, del modello Veneto, da mesi si batte contro coloro che stanno facendo passare il messaggio che è tutto finito, che il virus non esiste più. “Hanno causato dei danni enormi. Purtroppo, già oggi vediamo, giorno per giorno, aumentare ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologo Coronavirus: appello virologo a giovani e genitori, prudenza - Abruzzo Agenzia ANSA Coronavirus: in Abruzzo indice rt schizza ad 1,33, l'appello del virologo Fazii: "Mascherine e distanziamento anche a Ferragosto"

Anche il dottor Fazii, direttore del laboratorio di analisi della Asl di Pescara, lancia un appello al senso di responsabilità per il giorno di Ferragosto, per quanto concerne le regole per evitare i ...

Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 15 agosto

Notizie del 15 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 23 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva REGIONE – Sabato 15 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale ...

